Kırklareli'nde Belediye Şirketi Binasında Çıkan Yangınla İlgili Gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Belediye Şirketi Binasında Çıkan Yangınla İlgili Gözaltı

Kırklareli\'nde Belediye Şirketi Binasında Çıkan Yangınla İlgili Gözaltı

Kırklareli'nde belediyeye ait şirketin binasında çıkan yangın nedeniyle serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti ve şüpheli tekrar gözaltına alındı. Vali Birol Ekici, zanlının bireysel intikam duygusuyla yangını gerçekleştirdiğini belirtti.

13.02.2024 18:11
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Kırklareli'nde belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı için yargılandığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Ü.T, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

İtiraz üzerine Ü.T. gözaltına alındı.

Zincirlikuyu Caddesi'nde 11 Şubat Pazar günü Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binasını akşam saatlerinde yanıcı maddeyle ateşe verdiği iddia edilen Ü.T. gözaltına alınmış, şüpheli aynı gün tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici yaptığı açıklamada olaydan iki saat sonra yakalanan zanlının işten çıkarılmasından kaynaklı bireysel intikam duygusuyla yangını gerçekleştirdiğinin belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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