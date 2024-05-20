Kırklareli\'nde Devlet Desteğiyle Arıcılığa Başlayan Kadınlar Üretimde Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor

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Kırklareli'nde devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadınlar, bal üretiminde söz sahibi olmayı hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl "Kadın Eli Değiyor Üretim Büyüyor" projesi kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kadınlara yönelik arıcılık kursu açıldı.

Kursa katılan 44 kadın başarıyla eğitimi tamamladı. Kursun sonunda kursiyerlere ikişer kovan, maske ve kovan malzemeleri verildi. Arıcılık malzemelerini ve sertifikalarını alan kadınlar üretime başladı.

Projeden faydalanan 28 yaşındaki Beyza Dur, yaşadığı Üsküp beldesinde arıcılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Dur, AA muhabirine, 2 kovanla başladığı süreçte kovan sayısını 50'ye yükselttiğini anlattı.

Arılarla ilgilenmekten keyif aldığını dile getiren Dur, "Zor olan kısmı, çerçevede bal çok olduğu zaman kaldırıp kenara koyabilmek. O beden gücü isteyen bir iş. Onun dışında bence arıcılık tam bir kadın işi. Arıya nazik bir şekilde davranmak gerekiyor." dedi.

Dur, arıyı anlamaya çalıştıkça işin daha zevkli hale geldiğini belirtti.

"Arıcılık ve turizmi birleştirerek projeler üretmek istiyorum"

İstanbul'dan 7 yıl önce Kırklareli'ne taşınan turizm rehberi Nalan Haşimoğlu da kursun ardından başladığı arıcılığa devam ediyor.

Haşimoğlu, bir süre rehberliğin ardından memleketine taşınınca arıcılığa merak saldığını, bir yılda 2 arı kovanını 15 kat artırdığını kaydetti.

Arıcılığın bedensel yükünün ağır olduğunu ifade eden Haşimoğlu, "Kovanlar çok ağır. Ama insana huzur veren bir iş. Böyle olduğu için arıcılığı ilerletmek istiyorum. Sadece bal anlamında değil daha farklı ürün çeşitlendirmesi ya da arıcılık ve turizmi birleştirerek projeler üretmek istiyorum." diye konuştu.

"Herkese tavsiye ederim"

Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde yaşayan Zeynep Gamsız da hobi olarak başladığı arıcılığı artık profesyonel olarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Kurs sayesinde bilgisini arttırdığını, eğitimin çok büyük faydasını gördüğünü aktaran Gamsız, "Arılan çoğalması, balın kalitesinin arttırılmasını öğrendik. Bundan sonra hem arılarımızı arttıracağız hem de kaliteli bal üreteceğiz. Arıcılık uğraşması zor ama zevkli. Yanına geldiğinde sadece onlarla ilgilendiğin için bütün sıkıntılar kafandan gidiyor. Güzel bir meslek, herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Yündolan köyünde arıcılık yapan Emine Göknar ile kardeşi Gülden Bilgin de bal üretiminde kursla birlikte profesyonelleştiklerini vurguladı.