Kırklareli'nde Motosiklet ile Panelvanın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Motosiklet ile Panelvanın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Kırklareli'nde Poyralı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, S.T. idaresindeki panelvan ile Ş.E.E'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler S.T. ve Ş.E.E. ile motosiklette bulunan Ü.E. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

17.07.2024 14:27
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Kırklareli'nde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Poyralı köyü yakınlarında S.T. idaresindeki 39 ADA 508 plakalı panelvan ile Ş.E.E'nin kullandığı 54 AGT 885 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücüler S.T. ve Ş.E.E. ile motosiklette bulunan Ü.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Motosiklet ile Panelvanın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Motosiklet ile Panelvanın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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