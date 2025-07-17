Kırklareli'nde Sağlıklı Beslenme Eğitimi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Kırklareli\'nde Sağlıklı Beslenme Eğitimi
17.07.2025 12:35
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Kırklareli'nde düzenlenen eğitimde sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi vurgulandı.

Kırklareli'nde yetişkin ve çocuklarda sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi.

Beslenme ve Diyet Danışmanı ve Gıda Mühendisi Serap Sefünç, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kırklareli'nde Güçlü Aile, Güçlü Gelecek" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, emek ve şekerle ilgili verilen her bilginin doğru olmadığını söyledi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Sefünç, dengeli beslenmenin içerisinde şeker ve ekmeğin de yer aldığına dikkat çekti.

Diyet yapan kişilerin de günde 8 dilim ekmek tüketebileceğini belirten Sefünç, ekmeğin ve şekerin tüketilmemesi halinde açlık hissinin devam edeceğini kaydetti.

Aç kalan bir insanın daha çok besinlere yönelebileceğini dile getiren Sefünç, "Ekmeğin ve şekerin kesilmesi halinde günlük beslenmede yağ oranı artar. Yağ oranı artarsa kilo alımı artar ve dengeli beslenme olmaz. Dengeli ve sağlıklı beslenme ile günlük ortalama yüzde 25 ile 30 arasında yağ oranı normal olarak görüyoruz. Hazırladığımız beslenme listelerinden ekmeği çıkardığımızda ya da 2 dilime düşürdüğümüzde yağ oranı artar." diye konuştu.

Diyet yapan insanlarda meyve tüketiminin yasak olduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını savunan Sefünç, diyet yapan herkesin menüsünde mutlaka meyvenin bulunması gerektiğini söyledi.

Eğitime, Vali Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile okul aile birlikleri başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sağlıklı Beslenme Eğitimi - Son Dakika

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