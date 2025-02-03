Kırklareli'nde Yoğun Sis Etkili

Kırklareli'nde yoğun sis: yer yer görüş mesafesi 30 metrenin kadar düştü
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Kırklareli'nde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye altına düştü. Sis nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken polis ekipleri önlem aldı.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin devam etmesi bekleniyor.
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