Kırklareli\'nde Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Doğu Mahallesi Seyfioğlu Tabyaları mevkisinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Yolun bozulan bölümlerini temizleyerek asfaltlamaya hazır hale getiren ekiplerin çalışmaları kısa sürede tamamlayacağı belirtildi.

"Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar"

Lüleburgaz ilçesinde "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi temizlik personeli ile vatandaşların da katıldığı programda, kentte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Etkinlikte gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürerek çöpleri topladı.