Kırklareli\'nde Zabıta Denetimi

Kırklareli'nde zabıta ekiplerince toplu taşıma araçları ile taksiler denetlendi.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi toplu taşıma araçları ile taksilere yönelik denetimde bulundu.
Ekipler, denetimlerde araç ve sürücülerin yeterlilik belgelerini kontrol etti.
Araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemleri de inceleyen ekipler, eksik belge tespit edilen ve kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza uyguladı.
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