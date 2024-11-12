Kırklareli'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli\'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

12.11.2024 00:46
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Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, düğün salonunda verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, kurtuluşun yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Kurtuluş günlerinin, bir milletin kalbinde açan bağımsızlık çiçekleri olduğunu belirten Bulut, "Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Kırklareli'nin de bağrında kök salan aziz bir iradeyi temsil eder kurtuluş günleri. Bize bırakılan bu kutlu mirası birlik içinde ve inançla koruyacağız. O günlerin kahramanlarının gösterdiği cesareti, bugün biz de ülkemizi, şehrimizi her alanda yükselterek yaşatacağız." diye konuştu.

Bulut, Türkiye'nin sınırlarındaki her türlü tehdide karşı devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, hainlerin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını dile getirdi.

Türk milletinin kararlı duruşunun dünyaya örnek olduğunu ifade eden Bulut, "Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur, çizilecek bir sınırımız yoktur, bölünecek bir milletimiz yoktur, yıkılacak bir devletimiz yoktur. Bizim tüm bunlardan vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. Çünkü bizim harcımız, İstiklal Marşı'mızda yazılmıştır." görüşünü paylaştı.

Daha sonra Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Bulut ve protokol üyeleri kurtuluş pastasını kesti.

Tarih öğretmeni Koray Şerbetçi'nin kentin düşman işgalinden kurtuluşu hakkında bilgi verdiği program "Ben Bin Yıldır Buradayım Kuruluştan Kurtuluşa" gösterisi ile sona erdi.

Kutlamalar kapsamında şarkıcı Tuğba Özerk, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne aldı.

Konser sonunda Belediye Başkanı Bulut, şarkıcı Özerk'e çiçek verdi.

Kaynak: AA

Derya Bulut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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