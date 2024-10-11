Kırmızı Işık İhlali: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Kırmızı Işık İhlali: Sürücü Tutuklandı

Faruk Aksan, kaza yaparak bir aileyi kaybetmesine neden olduğu için tutuklandı.

11.10.2024 20:37
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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişinin ölümüne neden olan Faruk Aksan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Aksan'ın ifadesinde, "Fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Saray ilçesine giderken kaza yaptım. Ana yolda olduğum için hızım olabilir, hatırlamıyorum. Frene bastım ancak duramadım" dediği öğrenildi.

Faruk Aksan'ın çarptığı otomobilde Çetin Karakuş, yanındaki eşi Çiğdem Karakuş, kızları Çisem Meriç'in ölümünün ardından ağır yaralanan 6 aylık torunları Aras Meriç de tedavi altında bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırmızı Işık İhlali: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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