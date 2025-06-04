Adana'nın Yüreğir ilçesinde Karataş Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen Sedat S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi.
Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı.
O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen Sedat S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı - Son Dakika
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