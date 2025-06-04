Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Karataş Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen Sedat S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi.

KIRMIZI IŞIKTA DURAN KAMYONDAN KARPUZ ÇALDI

Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen Sedat S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.