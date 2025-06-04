Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

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Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
04.06.2025 21:31
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Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Haber Videosu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun kasasından karpuz çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Karataş Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen Sedat S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

KIRMIZI IŞIKTA DURAN KAMYONDAN KARPUZ ÇALDI

Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

O ANLAR KAMERADA

O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen Sedat S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Furkan Samet Çam:
    Adana da normal sıradan bir durum. Çok görmüyorum bütün pisliklerin anasıdır adana 35 9 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    bunlarda din iman yok. şeriat gelsin nolurrr 17 5 Yanıtla
  • 72727272:
    yeminle daha içeriği görmeden kesin adana dedim 11 2 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    haberin başlığı okudum adana dir dedim.. tıklamadan.. çok şükür yanılmadim.. at eşek kesimi falan deseydi.. tıklama haberi adana dir 4 0 Yanıtla
  • Aa:
    ee karpuzu nasıl monte edecekler şimdi 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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