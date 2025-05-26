Kırşehir 4. Kitap Fuarı Yoğun İlgi Gördü

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 4. Kitap Fuarı kapsamında Naim Babüroğlu, Haydar Ergülen, Sema Soykan ve Emin Çapa'nın konuk olduğu söyleşilere katıldı.

Kırşehir Belediyesi Geleneksel 4. Kitap Fuarı'nda şair ve yazarların söyleşi programları yoğun ilgi gördü. Fuarda, Işıl Işık, Saygı Öztürk, Nasuh Mahruki, Naim Babüroğlu, Haydar Ergülen, Sema Soykan ve Emin Çapa, Cemal Kaya, Hakan Uzun, Esra Gül Çente ve Garip Görgülü okurlarıyla buluştu.

Ekicioğlu da CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte Naim Barbüroğlu, Haydar Ergülen, Sema Soykan ve Emin Çapa'nın konuk olduğu söyleşilere katıldı.