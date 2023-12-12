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Kırşehir AFAD, resmi kurum çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
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Kırşehir AFAD, resmi kurum çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdi

Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenledi. Eğitimde afet ve acil durum anında yapılması gerekenler, yangın söndürme sistemleri ve kurtarma faaliyetleri gibi konular ele alındı.

Kırşehir AFAD, resmi kurum çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdi
12.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:48
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Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince resmi kurum çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline afet farkındalığı eğitimi verildi.

Eğitimde personele afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet ve acil durum planı, afet bilinci, yaşam çevresindeki riskler, yapısal olmayan risklerin azaltılması, afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, aile afet planı, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması önerilen doğru davranış şekilleri, afet sonrası temel ihtiyaçlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Ardından yangın eğitimi verilerek, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, yangın söndürme sistemleri, yangında kurtarma faaliyetleri, taşınabilir söndürme cihazı ile müdahale uygulamalı gösterildi.

Kaynak: AA
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