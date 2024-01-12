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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi Verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine AFAD Müdürlüğü tarafından afet farkındalığı ve yangın eğitimi verildi. Eğitimde, yangın, afetlere karşı bilinç, farkındalık, insani yardım, psikososyal destek konuları ele alındı ve afetlerin yıkıcı sonuçları vurgulandı. Ayrıca, insan ve mekan etkileşiminde afetlerin dikkate alınması ve topluma hazırlık konusunda eğitimlerin önemi vurgulandı. Kırşehir'in afetlere hazır ve dirençli olması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi Verildi
12.01.2024 - 15:16,
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine afet farkındalığı ve yangın eğitimi verildi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün konferans salonunda öğrencilere yangın, afetlere karşı bilinç, farkındalık, insani yardım, psikososyal destek konularında eğitim verildi.

Deprem, sel, heyelan gibi afetlerin sonuçlarının yıkıcı olduğu anlatılan eğitimde, insan ve mekan etkileşiminde afetlerin dikkate alınması, eğitimlerle gereken hazırlıkların topluma kazandırılması gerektiği dile getirildi.

Yüz yüze, teorik ve uygulamalı eğitim verilerek, afetlere hazır ve dirençli bir Kırşehir için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika
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