Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ üyesi W.K.K.A.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Irak uyruklu şüphelinin, örgüt elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de DEAŞ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?