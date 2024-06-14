Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ üyesi W.K.K.A.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan şüpheli, getirildiği adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Irak uyruklu şüphelinin, örgüt elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?