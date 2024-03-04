Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi - Son Dakika
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Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü, Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir ortaokulda afet deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Depremlerde kayıpların önlenmesi için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

04.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Kırşehir AFAD İl Müdürlüğünce Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda tatbikat düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki bir ortaokulda öğrencilere yönelik afet deprem tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi - Son Dakika
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