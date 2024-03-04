Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi

Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için düzenlenen programda, İbadullah Camisinde mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.