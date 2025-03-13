Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104'üncü Yılı Dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" Adlı Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104'üncü Yılı Dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" Adlı Gösteri Düzenlendi

Kırşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı dolayısıyla “Bu Topraklar İçin” adlı gösteri düzenledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bu akşamki programın hazırlanmasında tüm emeği geçenleri kutluyor; İstiklal Marşı’mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna nice destana imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

13.03.2025 09:38  Güncelleme: 09:50
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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" adlı gösteri düzenledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bu akşamki programın hazırlanmasında tüm emeği geçenleri kutluyor; İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna nice destana imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kırşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi iş birliği ile 12 Mart Çarşamba günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda, genel yayın yönetmenliğini Prof. Kerem Cenk Yılmaz'ın yaptığı, dans yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Umut Erdoğan'ın senaryosunu hazırladığı "Bu Topraklar İçin" adlı dans gösterisi sahnelendi. Programa, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte, Vali Yardımcısı Alper Balcı, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, il genel meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program açılışında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi Sakarya Üniversitesi iş birliği ile düzenlediğimiz 'Bu Topraklar İçin' temalı programa hoş geldiniz. İstiklal Marşı'mızın her dizesi, egemenliği eline alan ve kendi kaderini kendi tayin eden milletimizin sesinin ifadesidir. Esaret ve tutsaklığı kabul etmeyen halkımızın bin bir fedakarlıkla yazdığı destan İstiklal Marşı'mız ile vücut bulmuştur. İstiklal Marşı'nda vatanı işgal edilmiş halkımızın özgürlük ve bağımsızlık haykırışı vardır. İstiklal Marşı'nda milletimizin vatanı müdafaa etme iradesi vardır. İstiklal Marşı'nda halkımızın özgür yaşama kararı vardır. İstiklal Marşı'nda ifade olunan bu ruh cephelerde yazılan destan ile mühürlenmiş, Cumhuriyet ile tamamlanmış, bu vatan topraklarında halkımızın hür yaşayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Bugün de halkımız aynı duyguya, ruha ve heyecana sahiptir. Özgür, adil ve huzur içinde bir Türkiye'nin teminatı halkımızın sahip olduğu bu ruhtur. Gelecek güzel günlerimizi de bu ruh belirleyecektir. Bu akşamki 'Bu Topraklar İçin' temalı programın hazırlanmasında tüm emeği geçenleri kutluyor; İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna nice destana imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104'üncü Yılı Dolayısıyla 'Bu Topraklar İçin' Adlı Gösteri Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104'üncü Yılı Dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" Adlı Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
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