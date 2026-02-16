Kırşehir Belediyesi Kış Dönemi Kursları İçin Kayıtlar Başladı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Bahçelievler Nene Hatun Konağı ve Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) kurs kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kayıtlar, 23 Şubat'a kadar devam edecek.
Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kış dönemi kurs kayıtlarıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları kaydetti.
"Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençlerimiz, kadınlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden kurslarımız hız kesmeden devam ediyor. Belediyemiz tarafından açılan kurslar, önceki dönemlerde de olduğu gibi Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratmak hedefleniyor. Kırşehir'in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz Sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir."
Kurslarla ilgili detaylı bilgiye, belediyenin resmi web sitesi 'kirsehir.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek.
Hızlı Klavye
Bilgisayar İşletmenliği
Diksiyon
Arapça A1
Görsel Sanatlar
Karakalem
Ney
Bitkisel Örücülük (Sepet Örme)
Filografi
Kağıt Rölyef
Deri İşlemeciliği (Cüzdan, Çanta vb. Dekoratif Ürünler)
İğne Oyası
Anglez
Tel Kırma
Antep İşi
Seramik Biçimlendirme
16-23 Şubat 2026
0386 502 00 02
Ev Tekstili
Kadın Giysi Dikimi
Mat Pilates
16-23 Şubat 2026
0386 252 81 04
İngilizce A1
Almanca A1
Halk Oyunu Yetişkin (15 Yaş Üstü)
Halk Oyunu Çocuk (8-14 Yaş)
16- 23 Şubat 2026
0386 212 83 89
