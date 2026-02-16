Kırşehir Belediyesi Kış Dönemi Kursları İçin Kayıtlar Başladı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Bahçelievler Nene Hatun Konağı ve Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (BEGEM) kurs kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kayıtlar, 23 Şubat'a kadar devam edecek.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kış dönemi kurs kayıtlarıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları kaydetti.

"Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençlerimiz, kadınlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden kurslarımız hız kesmeden devam ediyor. Belediyemiz tarafından açılan kurslar, önceki dönemlerde de olduğu gibi Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratmak hedefleniyor. Kırşehir'in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz Sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir."

Kurslarla ilgili detaylı bilgiye, belediyenin resmi web sitesi 'kirsehir.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Kişisel Gelişim

Hızlı Klavye

Bilgisayar İşletmenliği

Diksiyon

Arapça A1

Görsel Sanatlar

Karakalem

Müzik

Ney

El Sanatları

Bitkisel Örücülük (Sepet Örme)

Filografi

Kağıt Rölyef

Deri İşlemeciliği (Cüzdan, Çanta vb. Dekoratif Ürünler)

İğne Oyası

Anglez

Tel Kırma

Antep İşi

Seramik Biçimlendirme

Başvuru:

16-23 Şubat 2026

İletişim:

0386 502 00 02

Bahçelievler Nene Hatun Konağı

El Sanatları

Ev Tekstili

Kadın Giysi Dikimi

Spor

Mat Pilates

Başvuru:

16-23 Şubat 2026

İletişim:

0386 252 81 04

BEGEM

İngilizce A1

Almanca A1

Halk Oyunu Yetişkin (15 Yaş Üstü)

Halk Oyunu Çocuk (8-14 Yaş)

Başvuru:

16- 23 Şubat 2026

İletişim:

0386 212 83 89