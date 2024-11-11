Kırşehir\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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KIRŞEHİR'de alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail İnan (36) öldü, R.Ö. (38) ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kılıçözü Sanayi Sitesi yanı Eski Terminal alanında meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mikail İnan ve R.Ö. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikail İnan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.Ö.'nün de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.