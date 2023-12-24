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Kırşehir'de terör saldırıları protesto edildi

Kırşehir'de bir grup genç, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarına tepki gösterdi.

Kırşehir\'de terör saldırıları protesto edildi
24.12.2023 - 19:44,
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Kırşehir'de bir grup genç, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarına tepki gösterdi.

Terme Caddesi'nde bir araya gelen gençler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitler lehine sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları Kırşehir İl Başkanı Samet Yeniçeri, 12 vatan evladının şehit olduğunu anımsattı.

PKK ve tüm terör unsurlarına tepki gösteren ve mücadelenin son nefese kadar süreceğini vurgulayan Yeniçeri, şehitleri de şehit düşürenleri de unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Yeniçeri, şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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