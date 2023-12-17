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Kırşehir'de Tüfekli Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kırşehir'de Tüfekli Saldırı: 3 Yaralı

Kırşehir'de kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen tüfekli saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırılar sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kırşehir\'de Tüfekli Saldırı: 3 Yaralı
17.12.2023 - 19:02,  Güncelleme: 19:04
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KIRŞEHİR'de kimliği belirsiz kişilerce 2 ayrı eve gerçekleştirilen tüfekli saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Dedeli Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Veysel Tekbıçak'ın (45) oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Ardından aynı kişiler tarafından köyde kahvehane işletmeciliği yapan Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulunuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralılar ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki farklı saldırı sonucu yaralananlardan kahvehaneci Uçar'ın durumun ağır olduğu, anne ve oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, araçlarıyla köy yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Kırşehir, Son Dakika

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