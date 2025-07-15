Kırşehir\'de Ücretsiz LGS Danışmanlığı

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinde öğrenciler için ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin lise tercih sürecinde doğru, bilinçli ve kendilerine en uygun okulları seçmeleri amacıyla çalışma başlatıldı.

Kırşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda LGS Tercih Danışmanlığı Birimi kuruldu.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli uzman öğretmenler tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti, hafta içi her gün 11.00-16.00 saatleri arasında veriliyor.

Tercih Danışmanlığı Birimi 24 Temmuz'a kadar hizmet verecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de tercih danışmanlığı birimini ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.