Kırşehir'de Yıl Sonu Ortak Sergisi Açıldı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi Kültürevi ve Bahçelievler Nene Hatun Konağı kursiyer ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Yıl Sonu Ortak Sergisi açılışına katıldı.

Yenice Mahallesi Kültürevi ile Bahçelievler Nene Hatun Konağı kursiyer ve öğretmenlerinin hazırladığı Yıl Sonu Ortak Sergisi'nin açılışı, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Ekicioğlu, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak ev kadınlarının sosyalleşmesi bağlamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 14 mahalleye eşit oranda hizmet vermek için hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Açtığımız kurslarda toplamda 20 bin kursiyerle Anadolu'da örmek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. 'Her ev bir atölye' şiarıyla yola çıkarak kadınların el emekleri ürünlerinin yer aldığı stantlarımız da Kırşehirlilerle buluşuyor. Biz Kırşehir Belediyesi olarak, modern bir kentin olmazsa olmazlarından biri olarak düşündüğümüz Kültürevlerini kent yaşamı için çok önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz Kültürevleri projelerimizle; halkımızın düğün, nişan, sünnet gibi kültürel faaliyetleri ile taziyelerinin kent kimliğini bozan ortamlardan kurtularak, taahhüt ettiğimiz ve yaptığımız Kültürevlerinde, bilinen adreslerde sıhhatli bir şekilde faydalanmasını sağlıyoruz.

2024 yılı Mart ayında faaliyete geçirdiğimiz Yenice Kültürevi'miz, açılışından bu zamana kadar kuruluş amacına yönelik olarak vatandaşlarımıza hem sosyal hem de kültürel anlamda hizmet vermeye devam ediyor.Yenice Kültürevi'miz ve Bahçelievler Nene Hatun Konağı'mızda Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz kursların yanında vatandaşlarımıza düğün, nişan, kına, asker gecesi gibi kültürel etkinliklerimizle de hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyacına ve talepleri doğrultusunda; Çocuk Bakım Kursları, Kur'an-ı Kerim Dersleri, Giyim, Dikiş Nakış, El Sanatları, Sepet ve Bitki Örücülüğü kursları düzenledik.Tüm bu faaliyet ve kursların sizlere ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."