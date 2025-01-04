Kışın Tuz Dağı'na İlgi Artıyor - Son Dakika
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Kışın Tuz Dağı'na İlgi Artıyor

Kışın Tuz Dağı\'na İlgi Artıyor

Iğdır'daki Tuz Dağı'ndaki tuz mağaraları, kış aylarında bile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

04.01.2025 15:48
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Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, kışa rağmen ilgi görüyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve yerin metrelerce altında duvar, tavan ve tabanı tuzdan oluşan terapi merkezinde, Iğdır Valiliği ile Tuzluca Kaymakamlığınca çevre düzenlemesi ve ışıklandırma yapıldı.

Çalışmalar sayesinde yılın her mevsimi ziyaretçilerin uğradığı ve solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren mağaralarda kış aylarında da turist yoğunluğu yaşanıyor.

Mağaralar, Doğu Anadolu Bölgesindeki turlara katılan turistlerin yanı sıra Azerbaycan ve İran'dan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Azerbaycan'dan gelen turizm rehberi Yıldız Aliyeva AA muhabirine, yeni yıl tatilini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini ve mağaraları da ziyaret ettiğini söyledi.

Tatil boyunca Türkiye'nin tarihi kültürel mekanlarını ziyaret ettiğini anlatan Aliyeva, " Nahçıvan'da Tuz Terapi Merkezi olarak kullanılan bir tuz mağarası var. Biz buradaki tuz mağarasını çok merak ediyorduk, bugün bu merakımızı gidermek için geldik. Tuz mağarası beklentimizin üstünde güzel, görülmeye değer bir yer. Bu bölgenin, Iğdır ve Ağrı Dağı'nın turizm potansiyelini değerlendiriyoruz." dedi.

Tuz mağarası başta olmak üzere bölgeyi Türk dünyasının görmesi gerektiğini anlatan Aliyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada hepimizin ortak tarihi var, buranın tarihimizin, geçmişimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Herkese tatilde böyle yerleri ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Buraları görmek ve bilgi sahibi olmak her Türk vatandaşının görevi ve borcudur. Bu manada Azerbaycan'dan gelerek yılbaşı tatilimizi burada geçiriyoruz."

Nahçıvan'dan gelen Seyda Ceferova da "Yılbaşı tatilimi kardeş ülke Türkiye'de geçirmeyi planladım ve buraları çok sevdim. Özellikle Tuz mağarası çok dikkatimi çekti, herkese buraya gelmesini tavsiye edeceğim. Burası bir mucizeymiş, Allah'ın verdiği bir nimet olarak değerlendiriyorum. Tatilimi burada geçirmekten dolayı çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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