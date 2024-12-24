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Kişisel Verilere Yoğun Şikayet

Kişisel Verilere Yoğun Şikayet

2024'te kişisel verilerin korunmasına 6,571 ihbar geldi. Daha caydırıcı önlemler alınmalı.

24.12.2024 13:33
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kişilerin verilerin korunmasıyla ilgili 2024 yılında 6 bin 571 ihbar ve şikayet geldiğini açıkladı. Bakan Tunç'un verdiği bilgileri değerlendiren Gürer, "Kişisel verilerin korunması konusunda daha caydırıcı adımlar atılmalı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kişisel verilerin korunması ve yasa dışı kullanımlarına ilişkin ihlallerin tespiti konusunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle bir yazılı soru önergesi verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önergeye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) gelen bilgiler doğrultusunda yanıt verdi.

Bakan Tunç yanıtında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 25 Ekim itibarıyla 2024 yılında, 6 bin 571 ihbar ve şikayet başvurusu geldiği bilgisini verdi. Bakan Tunç, veri güvenliği ihlalleriyle ilgili 2020 yılında 231, 2021 yılında 332, 2022'de 260, 2023'de 307 ihlal dosyası ve 2024 25 Ekim itibarıyla da 241 ihlal dosyası bulunduğunu bildirdi.

"Kişisel verilerin korunması konusunda daha caydırıcı adımlar atılmalı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Tunç'un yanıtını değerlendirerek, bir anda milyonlarca kişi risk ile karşı karşıya kalabileceği sürecin çok sıkı denetim, kontrol ve önlem kapsamında ele alınmadı gerektiğini söyledi. Gürer, 2024 yılında bireysel verilere yönelik şikayet sayısının 6 bin 571 gibi bir rakama ulaşmasının, kişisel verilerinin korunması konusunda sorunun görmezden gelinemeyecek noktada olduğunu gösterdiğini belirtti. Gürer, "Kişisel verilerin korunması konusunda daha caydırıcı adımlar atılmalı ve kişisel verilerin korunmasının sadece bir güvenlik değil, aynı zamanda temel bir insan hakkı olduğu unutulmamalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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