Kitap Hediye Günü 20 Nisan'da - Son Dakika
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Kitap Hediye Günü 20 Nisan'da

Herkese Kitap Vakfı, 20 Nisan'da 'Kitap Hediye Günü'nü kutlayacak ve kitap okuma alışkanlığını teşvik edecek.

18.04.2025 15:08
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"Okuyan Türkiye İçin Herkese Her Yerde Kitap" sloganıyla yola çıkan Herkese Kitap Vakfı, 20 Nisan'da "Kitap Hediye Günü"nü kutlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, her yıl nisan ayının üçüncü pazar gününü "Kitap Hediye Günü" ilan eden Vakıf, Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek, özendirmek, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve ülkenin her noktasındaki okurların kitaplara eşit şartlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, "Kitap Hediye Günü"nü 11 yıldır kutladıklarını belirtti.

"Kitap, en değerli hediyedir." görüşünü paylaşan Şenver, şunları kaydetti:

"Okuyan Türkiye için daha çok projemiz olacak. Kapımız herkese açık. Kitapcan gönüllülerimizi daha da genişletmek ve daha çok gönüllüye ulaşmak istiyoruz. Yapılan bir araştırmada ihtiyaç maddeleri sıralamasında halkımız kitabı 235. sıraya yazmış. En büyük hayalimiz, daha çok okuyan bir Türkiye yaratmak. Projelerimizle birlikte Türkiye'deki okuma oranlarını 3 katına çıkarmayı arzu ediyoruz. Türkiye'de ihtiyacı olan köy okullarına ve cezaevlerine kitaplar gönderiyoruz. Türkiye'nin her yöresine gönderdiğimiz kitapların sayısı 970 bini aştı."

Vakfın yönetim kurulu üyelerinden Yosun Güreli de proje liderlerinin ilk günden bu yana büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Kamuoyundan da çok destek aldık. Sanatçılar ve fikir önderleri de dahil buna. Herkes, projenin yaygınlaşması için elinden geldiğince destek oldu. Umarım Türkiye'ye ve dünyaya böyle anlamlı bir günü armağan etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin 20 Nisan'da birbirine kitap hediye etmesi ve cep telefonlarıyla video çekip sosyal medyada "#BendenSana" etiketiyle paylaşmaları isteniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kitap Hediye Günü 20 Nisan'da - Son Dakika

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