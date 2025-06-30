Kız İsteme Görüşmesinde Kavga: Polis Memuru Yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda iki aile, kız isteme görüşmesi için bir araya geldi.

İzinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ile akrabaları da F.K'nın kuzenine kız istemek amacıyla görüşmeye katıldı.

Görüşme sırasında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında polis memuru F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan polis memuru F.K, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılırken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis memuru F.K'nın durumunun ağır olduğu, mesai arkadaşlarının kan vermek için hastaneye gittiği öğrenildi.