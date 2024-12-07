Kızıl Sincaplar Sarıkamış\'ta Görüntülendi

Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, ünlü sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunuyor.

Sarıçamların içinde ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi de kızıl sincaplarla şenlendi.

Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar, doğa fotoğrafçılarınca görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Bu güzelliklerin arasında kızıl sincapların da bulunduğunu, kar yağdıktan sonra görülmediğini anlatan Koçaş, "Sabahın ilk ışıklarıyla buraya geldik. Şu anda havalar güneşli, kızıl sincaplar tekrar ortaya çıktı. Onların daldan dala atlayışlarını, kozalakları kırıp içindeki taneleri yemelerini, doğa fotoğrafçıları olarak görüntülemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.