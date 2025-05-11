Kızılay'dan Deprem Bölgesinde Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kızılay'dan Deprem Bölgesinde Anneler Günü Kutlaması

Türk Kızılay, deprem bölgesinde Anneler Günü'nü etkinliklerle kutlayarak annelere destek oldu.

11.05.2025 20:07
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Türk Kızılay'dan deprem bölgesinde 'Anneler Günü' kutlaması

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ve ünlü şeflerden huzurevi annelerine ziyaret

ANKARA - Türk Kızılay, deprem bölgesinde Anneler Günü'nü anne ve çocuklara yönelik düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ise Kartal'daki Kızılay Huzurevi sakinlerine Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, deprem bölgesinde devam eden iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye'de Anneler Günü'nü kutlamak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Anne ve çocuk arasındaki bağı güçlendirme ve psikososyal destek sağlama amaçlı programlar kapsamında anneler ve çocukları, farklı alanlarda sanat terapileri, psiko-eğitimler, mektup yazma ve hediye hazırlama atölyelerine katıldı. Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve annelerine yönelik programlar da düzenlendi.

Ünlü şefler Kızılay Huzurevi'nde Anneler Günü'nü kutladı

Kızılay'ın "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi çerçevesinde Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ise İstanbul Kartal'daki Kızılay Huzurevi'ne Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eşliğinde kahvaltı eden Genel Başkan Yılmaz ve şefler, pasta keserek huzurevinde kalan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, "Burası, Kızılay ailemizin anne-babalarının olduğu yer. Anneler Günü'nde de gelip ellerini öpmemiz, onların gülümsemelerini görmemiz, duasını almamız çok kıymetli. Şeflerimiz de sürpriz yaparak bizlerle beraber büyüklerimizin ellerini öpmeye geldi, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şef Yalçınkaya, "Kızılay bizim için çok ayrı yerde. Ne zaman çağırsa gidiyoruz, bazen çağırmadan da gidiyoruz. Anneler Günü'nde gelebileceğimiz en iyi yerdeyiz, çok mutluyuz, herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu. Şef Sivrioğlu, "Annelerimizle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Kızılay'la çok güzel işler yapıyoruz. İyi ki Kızılay için çalışıyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. Şef Zanna ise "Ne kadar şanslıyız ki buradayız. Türkiye'de, dünyada, her yerde bütün annelerin teker teker elini öpüyoruz, iyi ki varsınız" dedi.

Kahvaltıya, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri müzik grubu da şarkılarıyla eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kızılay'dan Deprem Bölgesinde Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika

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