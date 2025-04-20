Kızılay'dan Gazze için yardım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılay'dan Gazze için yardım çağrısı

Türk Kızılay, Gazze'ye yardım girişinin durması nedeniyle insani acil durumla ilgili uyarıda bulundu.

20.04.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye insani yardım geçişine izin verilmemesi sonucu yüz binlerce insanın açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarına mahkum edildiğine dikkati çekerek, "Türk Kızılay olarak, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas arasında ocak ayında sağlanan ve yaklaşık 2 ay devam eden ateşkesin bozulmasının ardından bölgedeki insani felaketin her geçen gün ağırlaştığı, İsrail güçlerinin 2 Mart itibarıyla yardım sevkiyatını durdurması sonucu Gazze'de yüz binlerce insanın yeniden kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Çatışmaların ilk gününden beri Gazze'deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerinin sınır kapılarının kapanmasından olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, Kızılay'ın Deyr el-Balah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stoklarının bu nedenle hızla azaldığı kaydedildi.

Ateşkesin bozulmasıyla yeniden yükselişe geçen gıda enflasyonunun ise yerelden gıda teminini zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bölgede devam eden askeri operasyonlar nedeniyle Türk Kızılay'ın içme suyu dağıttığı su kaynaklarının da zarar gördüğü bildirildi.

"Sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati ihtiyaç"

Açıklamada, kötüleşen insani durumu değerlendiren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da Gazze'deki insani felaketin tüm dünyanın gözü önünde 1,5 yıldır devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay olarak ilk günden beri Gazze halkına yardımları ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak sınır kapılarından insani yardım geçişine izin verilmemesi, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüz binlerce insanı akut açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ciddi sağlık sorunlarına mahkum ediyor. Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Türk Kızılay olarak, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fatma Meriç Yılmaz, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Kızılay, Mahkum, Mahkum, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Gazze için yardım çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:59 Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol’a ara verdi Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
17:05 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık’a tehdit Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:04:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Gazze için yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement