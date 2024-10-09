Kızılay\'dan Kan Bağışı Kampanyası

Güncel

Türk Kızılay tarafından kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında, "Okulumda 'Kan'panya Var" çalışması gerçekleştirildi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Mayıs İlkokulu ve Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası kapsamında 25 Mayıs İlkokulunda kurulan stantta öğretmen, öğrenci ve velilerden bağış kabul edildi.

Kampanyaya bir bağışçı getiren öğrencilere suluk, iki bağışçı getiren öğrencilere ile madalya verildi.

Kampanyada 60 ünite kan bağışı alındı.