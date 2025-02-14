Kızılay\'ın Geri Dönüş Desteği

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, senelerdir birlikte irtibat halinde olunan Suriyeli misafirlerin en az yüzde 30'unun, kısa sürede ülkelerine geri dönmek istediğini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen insani yardım protokolünün imza törenindeki konuşmasında, ortak hareket edecek olmanın memnuniyetini yaşadığını dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal alanda her zaman güzel işler çıkaran, güçlü bir belediye olduğunu ifade eden Yılmaz, "Uluslararası konjonktür bizi belli zamanlarda belli projeler üzerine yoğunlaşmaya itiyor. Şu anda malum, Suriye'de yeni bir dönem başladı. Şam'ı, Halep'i gördüğümüzde çok fazla ihtiyacın olduğunu ve özellikle geri dönmek isteyen ve birtakım ihtiyaçları olan misafirlerimiz var. Bizler Türk halkı olarak 13 senedir Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmek için elimizden geleni yaptık. Geriye dönmek isteyenlere el vererek güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönmelerini desteklemek üzere işbirliği yapmak için bir araya geldik." diye konuştu.

Suriye konusunda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Senelerdir birlikte irtibat halinde olduğumuz misafirlerimizden en az yüzde 30'u 'kısa sürede geri dönmek istiyorum' diyor. İstedikleri çok basit aslında, orada güvenli olayım, başımı sokacak bir evim olsun, çocuğumu gönderebileceğim okul olsun. Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay olarak 4,5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Güvenli bölgede yapılan faaliyetler, bugüne kadar 4,5 milyon kişinin Türkiye'ye gelmek zorunda kalmasının önüne geçti. Şimdi yeni bir dönemde, bu hizmetleri güneye doğru ulaştırmak için çalışıyoruz."

Suriye Kızılayı ile iyi niyet anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Yılmaz, "İhtiyaçları belirlemeye başladık, bazen tadilatlar, bazen bir sevgi mağazası açılışı gibi konularda hep bir araya geliyoruz. Bugün çok büyük bir destek almış olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ensar-muhacir ilişkisiyle hareket ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hem sivil toplum hem Türkiye yüzyılı belediyeciliği, devlet aklını besleyen bir üçgen sistemiyle çalıştı. Bu iyi yönetişim modeli Gaziantep modelini oluşturdu. Bunun en iyi örneği, Cerablus'ta oldu. Bugün Genel Başkanımızla gideceğimiz Cerablus'ta İçişleri Bakanımız Gaziantep Valisi'yken gittiğimizde 80 kamyon temizlik yaptık, elektrik, su, ekmek yoktu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak helikopter pisti dahi yaparak geri dönüşü teşvik edecek insani, vicdani bir geri dönüşü teşvik edecek sistemi kurduk. Şu anda Cerablus'ta 200 bin kişi yaşıyor. Cerablus örneğini kardeş şehrimiz Halep'e uygulamak istiyoruz."

Gönüllü geri dönmek isteyen aileye ne lazımsa onları sağlayacaklarını kaydeden Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde göçü en iyi yöneten, göçü güce dönüştürmüş belediyeyiz. Aileler ve çocukları sağlıklı ve güvenli bir şekilde incitmeden getirdik incitmeden de göndereceğiz. Bütün dünya için bu modeli dünya modeline dönüştüreceğiz." dedi.

Gönüllü geri dönüş için destek verilecek

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Eğitim, etki merkezi çalışmaları, kan hizmetleri, afet, sosyal hizmetler gibi konularda iş birliğinin yapılmasını kapsayan protokol kapsamında ayrıca kırılgan gruplara yönelik koruma faaliyetleri, kaynak yönetimi, destek programları, atıkların geri dönüşümü ve ikinci el tekstil ürünlerinin kaynağından toplanarak geri kazanılması gibi başlıklarda kurumlar birbirine destek verecek.

Yine kurumlar acil durumlarda lojistik destek, insan kaynağı kullanımı, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültürel, akademik, sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi gibi birçok alanlarda da ortak çalışılacak. Çalışmalar kapsamında gönüllü geri dönüş yapmak isteyenler için destekler sağlanacak.