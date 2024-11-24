Kızılcahamam’da Kar Sevinci - Son Dakika
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Kızılcahamam’da Kar Sevinci

Kızılcahamam'da kar yağışı sonrası vatandaşlar dışarı çıkıp yürüyüş yapıp kardan adam yaptı.

24.11.2024 19:05
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Kızılcahamam'da kar keyfi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti.

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kentin Kızılcahamam ilçesinde de yağış sonrası Kızılcahamamlılar sokaklara akın etti. Büyükler yağışla birlikte yürüyüş yapmaya çıkarken, minikler de kardan adam yaptı. Uzun süredir kışa hasret kaldığını dile getiren bir vatandaş, "Çok mutluyuz bu kar geçen yıla göre erken geldi. İnşallah iyi bir kış olacak. Çocuklar çok mutlu oldular hemen kendilerini dışarıya attılar. Biz de kar yağınca çok mutlu olduk" dedi.

Dışarıya oyun oynamak için çıkan bir çocuk ise, "Bu sene kar dolu dolu başladı. İnşallah dolu dolu da geçer. Hep kar yağmasını bekliyorduk" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte karda yürüyüş yapmak için evden dışarıya çıktıklarını belirten bir diğer vatandaş ise "Uzun zamandır beklediğimiz bir nimetti. Barajlarımız bomboştu. Şimdi de çok mutluyuz. Ailecek dışarıya çıktık yürüyüş yapıyoruz. Doğa çok harika inşallah daha derinlere gidip kamp yapmayı düşünüyoruz. Çocuklar da dışarı çıksınlar, yağan karı sıkıp hissetsinler çünkü son zamanlarda kara hasret kalmıştık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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