Kızılcapınar Barajı'nda Su Seviyesi Artıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde içme suyu, sulama ve enerji üretimi kaynağı olarak kullanılan Kızılcapınar Barajı'ndaki su seviyesi, bölgede etkili olan yağışların ardından artış gösterdi.

Ova köyü Kızlar Çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajın, geçen yaz yağışların azlığı nedeniyle 98 kotuna düşen doluluk oranı, sonbahar ve kış aylarındaki yağışların ardından 106 kotuna yükseldi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, AA muhabirine, geçen yaz kuraklık nedeniyle su kaynaklarının giderek azalıp tehlikeli sınıra ulaştığını belirtti.

Koca, bu yıl sonbahar ve kış aylarında yağmur ve kar yağışıyla yer altı suyu ve baraj seviyelerinin yükseldiğini belirterek, "Baraj seviyemiz henüz istediğimiz noktada değil, ancak nisan ve mayıs aylarında beklenen bahar yağmurlarıyla istenen seviyeye ulaşacağını düşünüyoruz. Bu yıl su sıkıntısı yaşanmasını beklemiyoruz." diye konuştu.

Koca, vatandaşlardan su kullanımı konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyerek, "Suyu dikkatli kullanmaları, tasarruf etmeleri, bilinçli tüketim yapmaları gerekmektedir. Su yenilenebilir bir kaynak değildir, tükettikçe azalan ve biten bir kaynaktır. Değerli bir kaynak olduğu için su tüketimlerine dikkat edilmeli." şeklinde konuştu.

Şu an barajın 105-106 kotlarında olduğunu bildiren Koca, "Geçen yıl 98-99 kotlarına kadar düşmüştü. Şu anda emniyetli olarak çalışıyor baraj. Yaz aylarına doğru 112-113 seviyelerine kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Bu arada, bölgede içme suyu, sulama ve enerji üretimi kaynağı olarak kullanılan baraj havadan da görüntülendi.