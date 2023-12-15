Kızılhaç Başkanı Hamas\'a baskı yapmanın işe yaramayacağını savundu

Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric, esirler konusunda Hamas'a baskı yapmanın işe yaramayacağını, bunun yeni bir esir takası anlaşmasının önünü kesebileceğini savundu.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla dün Tel Aviv'de görüşen Spoljaric, "Kızıl Haç'ın hali hazırda Gazze'de tutulan 135 esir için daha fazlasının yapabileceği" eleştirilerini yanıtladı.

Spoljaric, Hamas'a esirler için ne kadar fazla baskı kurulursa, o oranda olası takas anlaşması için kapıları kapatacaklarını söyledi.

Kızılhaç'ın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaki sivil ölümlerine yönelik eleştirisine cevap veren Netanyahu, Gazze'deki sivillerin kasten hedef almadığını öne sürdü.

Netanyahu, Spoljaric'e Gazze'deki esirler için ilaç kolisi takdim ederken, esirlerin serbest kalması hususunda yardımları için Kızılhaç'a teşekkürlerini iletti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek isteği reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.