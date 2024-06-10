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Kızıltepe'de yaz yağmuru etkili oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

Mardin ve ilçelerinde Haziran ayından beri etkili olan sıcak havalar yerini yağışa bıraktı. Dün gece Artuklu ilçesinde aniden bastıran yağış esnasında Yenişehir Mahallesi'ndeki Şakir Nuhoğlu Cami'nin minaresine yıldırım isabet etmişti. Kızıltepe'de ise bugün saat 17.00 sıralarında sağanak yağış etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan tentelerinin altına kaçtı, yollar da su birikintileri oluştu. Masalarını dışarı çıkaran çay ocaklarının masaları yağmurdan etkilendi.