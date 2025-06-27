Kızlar Arasında Bıçaklı Kavga

KAYSERİ'de kızlar arasında çıkan kavgada D.A. (16), bıçakla S.Ç.'yi (17) ağır yaraladı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkında meydana geldi. D.A., ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, D.A. ise gözaltına alındı.