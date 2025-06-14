KKE'den Yunanistan'a İsrail'e Karşı Çağrı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısına tepki göstererek, Yunanistan hükümetini "katil devlet" olarak nitelendirdiği İsrail ile tüm askeri, siyasi ve ekonomik ilişkileri kesmeye çağırdı.

Kuçumbas, Yunan direniş lideri Aris Veluhiotis'in ölümünün 80. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının, Ortadoğu'da savaşın ateşini daha da güçlendirdiğini söyleyen Kucumbas, bu saldırının nükleer program bahanesiyle yapıldığını ancak asıl amacın, İsrail ve ABD'nin emperyalist planlarını bölgeye dayatmak olduğunu öne sürdü.

Kuçumbas, konuşmasında Yunan hükümetine ve diğer siyasi partilere de eleştiriler yönelterek, "Yeni Demokrasi hükümeti ve diğer partiler, İsrail'in suç ortaklığını üstleniyor. Sözde meşru müdafaa adı altında, ülkemizin bu terör devletiyle askeri işbirliğini destekliyorlar." dedi.

İsrail'e ait "Wings of Zion" uçağının Atina'ya iniş yaptığını ve bunun Yunanistan'ı tehlikeye attığını savunan Kuçumbas, "Netanyahu'nun uçağı Yunan topraklarına indi. Hükümet, halkı ne tür bir riske soktuğunun farkında mı? Elbette farkında. Ancak ABD'nin ve İsrail'in planlarına öylesine bağlılar ki hiçbir şeyi umursamıyorlar." diye konuştu.

Kuçumbas, Yunan halkına çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kritik saatlerde, halk mücadeleyi yükseltmeli. İsrail ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerin derhal kesilmesini talep edilmelidir. Filistin devletinin tanınması için baskı artmalı. Filistin, İran, Lübnan, Suriye, Yemen ve tüm bölge halklarıyla dayanışma daha da büyütülmelidir."