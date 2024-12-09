KKTC Başbakanı Üstel'den Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı diledi.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Üstel, Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Üstel, mesajında, şehit olan 6 askerin ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.