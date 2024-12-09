Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı diledi.
KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Üstel, Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Üstel, mesajında, şehit olan 6 askerin ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.
Son Dakika › Güncel › KKTC Başbakanı Üstel'den Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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