KKTC'de Kurban Bayramı Kutlamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Selimiye Camisi'nde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Lefkoşa Selimiye Camisi'nde bayram namazını kılan Tatar, öncesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Tatar, namazın ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı Selimiye Camisi'nde idrak ettiğini söyleyerek "Bunun huzuru ve mutluluğu içinde hem halkımızın, hem anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Dileğinin barış, huzur ve güvenlik içinde bu coğrafyada yaşayabilmek olduğunu aktaran Tatar, "Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlığını huzur içinde ilelebet devam ettirmek en büyük temennimiz." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs meselesinin halen devam ettiğini hatırlatarak, Türkiye'ye verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Son yıllarda, özellikle Gazze, Ukrayna ve Suriye'de yaşanan olaylara değinen Tatar, dünyanın farklı bölgelerinde, hala çatışma kültürüyle alevlenebilecek ortamların varlığının endişe verici olduğunu kaydetti.

"Bayramı dayanışma içinde geçirelim"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Girne Alsancak'ta vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Alsancak Zafer Bolkan Camisi'nde bayram namazını kılan Üstel, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada açıklamada bulunan Üstel, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bir Kurban Bayramı'na daha girdik. Bu güzel bayramlarda dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp, birbirimize sarılalım ve bayramı dayanışma içinde geçirelim." dedi.

Üstel, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti ve bayramın huzur içinde geçmesi için duyarlılık çağrısında bulundu.