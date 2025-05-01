KKTC'de TEKNOFEST: Tarihi Mücadele Sergisi - Son Dakika
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KKTC'de TEKNOFEST: Tarihi Mücadele Sergisi

KKTC'deki TEKNOFEST'te, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın tarihi eşyaları sergileniyor.

01.05.2025 14:04
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamında oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Milli Mücadele Sergi Alanı, mücadelede kullanılan tarihi eşyaları yakından görme imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Festivalde yer alan Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı'nda, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine karşı baskı ve zulümlerine direnen TMT'nin mücadele dönemindeki silahlarından bazıları yer alıyor.

Sergilenenler arasında, 1963 hadiseleri dolayısıyla Türkler tarafından su borusundan imal edilen ve saban demiri üzerine oturtulan top, fabrika ve el yapımı av tüfekleri, tabancalar, rütbe ve makam işaretleri ile kol forsları bulunuyor.

Alanda ayrıca, Rum askerleri tarafından kurşunlanan Kur'an-ı Kerim sergileniyor.

"Geçmişte yaşananları tekrardan hatırlattı"

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi Mehmet Emin Baca, TEKNOFEST'in geçmişte yaşananları kendilerine tekrardan hatırlattığını belirterek, sergi alanındaki silahların Kıbrıs'ı koruyabilmek için üretildiğini vurguladı.

Lefkoşa sancağında görev yaptığının ve mücadele vererek bugünlere gelindiğinin altını çizen Baca, şunları kaydetti:

"Halk burada sergilenenleri görüyor. Bunlara baktığı zaman diyebileceği tek bir şey var, 'Bu millet bunlarla mı mücadele etti ve Kıbrıs'ı Rumlaştırmadı, Kıbrıs'ı korudu'. Gerçekten de böyle korudu. Çok mücadele ettik. Ağabeylerimiz, babalarımız, dedelerimiz hep mücadele etti. Allah tekrar yaşatmasın, Türkiye'mize kuvvet versin. Türkiye bizim yanımızda olduğu müddetçe bize hiç kimse dokunamaz."

"Türk ordusuna Allah kuvvet versin"

Sergiyi ziyaret eden Erkan Karadayı da doğma büyüme Kıbrıslı olduğunu ve ailesinin 1571'de Osmanlı döneminde Kıbrıs'a yerleştiğini belirterek, "TEKNOFEST'te sergilenen silahlar bize eskileri hatırlattı. 1974 savaşında 6 yaşındaydım. Bazı silahları büyüklerimizin elinde görmüştük, oradan hatırlıyorum." dedi.

Serginin kendisini duygulandırdığını anlatan Karadayı, herkesin bu sergiyi gelip görmesi gerektiğini söyledi.

Karadayı, hava araçları başta olmak üzere Türkiye'nin geliştirdiği çeşitli teknolojilere ilişkin, "Çok güzel şeyler geliştirdi Türkiye. Allah başarılarının devamını getirsin. Bilhassa Türk ordusuna Allah kuvvet versin." diye konuştu.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde yapılabiliyor.

TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de TEKNOFEST: Tarihi Mücadele Sergisi - Son Dakika

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