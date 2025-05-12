KKTC’den Karaciğer Nakli, Hasta Hayat Buldu - Son Dakika
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KKTC’den Karaciğer Nakli, Hasta Hayat Buldu

KKTC’den Karaciğer Nakli, Hasta Hayat Buldu

Beyin ölümü gerçekleşen turisten alınan karaciğer, Antalya'da nakil edilen hasta için umut oldu.

12.05.2025 11:54
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beyin ölümü gerçekleşen İngiliz turistin bağışlanan karaciğeri, askeri uçakla Antalya'ya getirilerek organ bekleyen hastaya nakledildi.

Antalya'da yaşayan 2 çocuk babası 47 yaşındaki Ersin Şimşek, 10 yıl önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede hepatit B'ye bağlı siroz olduğunu öğrendi.

Farklı hastanelerde tedavi gören Şimşek, karaciğer yetmezliği çekmeye başladı. Hastalığı çok ilerleyen ve karnında sık sık biriken sıvının boşaltımı yapılan Şimşek, son haftalarda 96 kilodan 81 kiloya düştü.

Antalya'da Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Şimşek'in durumu ağırlaşınca organ nakli için kurulan Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Sistemi'ne çağrıda bulunuldu.

Bu sırada tatil için KKTC'de olan ve kanama sonucu beyin ölümü gerçekleşen İngiliz turist Emma Jane Perry'nin organlarının bağışlandığı bilgisi verildi.

Sağlık kongresine katılmak için Muğla'ya giden Yaşam Organ Nakli Merkezi doktorları, gece yoldan döndü. Zaman kaybedilmemesi için Milli Savunma Bakanlığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri kargo uçağı Antalya'ya yönlendirildi. Kargo uçağıyla KKTC'ye giden ekip, organı alarak aynı uçakla Antalya'ya döndü.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, başarılı operasyonla karaciğeri Ersin Şimşek'e nakletti.

"Organ bağışı sadece hastayı değil, aileyi kurtarıyor"

Tedavisi süren Şimşek, AA muhabirine, ailesinde yaygın diyabet olduğu için kimsenin tetkik sonuçlarının donörlük için uygun olmadığını söyledi.

İki çocuğunu bırakacak yeri olmadığından tedirgin olduğunu anlatan Şimşek, "Tüm hastaneleri dolaştım, en son buraya geldim. İki çocuğum var, 13 yaşında kızımı kime emanet edeyim. Bir organ bağışı sadece hastayı değil, aileyi kurtarıyor." dedi.

Nakil olmadan önce lokmaları sayarak yediğini, çok ağrı çektiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Nakilden sonra yeni karaciğerle adeta yeniden doğdum. Bu hastalığı çekmeyen bilmez. Annem çok yaşlı, eşim bizi 5 yıl önce terk edip gitmişti. Çocuklarımı emanet edebileceğim kimsem yoktu. Hastalık sürecinde kendimden çok hep çocuklarımı düşündüm. Kıbrıs'tan karaciğer geldi. Şimdi çocuklarıma kavuşacağım günü bekliyorum, onlara daha sıkı sarılacağım."

"Hocam çocuklarım küçük, onlar için yaşamam lazım, demişti"

Prof. Dr. Aydınlı da sağlık kongresi için araçla Muğla'ya gittiklerini, bağış haberi gelince otele yerleşmeden gece geri döndüklerini söyledi.

Adeta zamanla yarıştıklarını ifade eden Aydınlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiliz vatandaşı vefat etmiş ve ailesi organlarını bağışlamış. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uçak gönderdi, ekibimiz organ çıkarımı yaptı. Bu sürede hastanın tüm tetkik ve hazırlığını yaptık. Ameliyata girdik. Yorucu, sıkıntılı bir ameliyat sonrası organ naklimizi gerçekleştirdik. Hastamız da şu anda çok iyi. Hasta bize başvurduğunda 'Hocam çocuklarım küçük, onlar için yaşamam lazım.' demişti. Nakille kurtuldu."

Devletin hastası için imkanları seferber ettiğini vurgulayan Aydınlı, "Net bir şekilde devletimizin vatandaşına verdiği değeri çok iyi gösteriyor. Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi bize müthiş destek sağladı, uçak tahsisi yaptı." dedi.

Gastroenteroloji uzmanı Shahin Mehdiyev ise karnında yoğun sıvı birikimine bağlı asit olan Şimşek'i "son dönem hastası" diye tabir ettiklerini ve nakilden sonra hastanın rahatsızlıklarının bittiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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