KKTC'den Turizmde Yeni Vizyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Geri adımı attığınız noktada burada bizleri tehlikeler bekler. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimiz koruyarak yeni siyasetimizi sonuna kadar sürdürüp KKTC'yi güçlendirip kendi insanımıza refah ve mutluluk vermek, ana vatanla çalışmak durumunda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

KKTC'nin turizmde markalaşması amacıyla başlatılan "Ada Kıbrıs" projesinin İstanbul'daki tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın geleceğinin turizm olduğunu söyledi.

Geçmişte KKTC'ye haftada 5-6 sefer yapıldığını aktaran Tatar, bugün Türkiye'den ayda 600 seferin ve 500 bin yolcunun geldiğini dile getirdi.

İzolasyon, ambargo ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türk'ünün çok şey başardığını belirten Tatar, bugün turizmde yatak kapasitesinin 35 binin üzerine çıktığını, gelen herkesin çok memnun şekilde ayrıldığını ifade etti.

Tatar, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa'da düzenlenen TEKNOFEST KKTC organizasyonuna ilişkin, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST dolayısıyla bir kez daha Selçuk Bayraktar'a ben de teşekkür etmek istiyorum. 'Acaba 100 bin kişi ziyaret edebilecek mi?' derken 225 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST dolayısıyla KKTC'yi sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya tanıttığımızı gördüm. Çünkü oradaki verilen mesajlar da Mavi Akdeniz'in kalbi olan KKTC'de dönüşüm rüzgarları estiğini, turizmle birlikte bilişim gibi diğer sektörlerin olabileceğini gösterdi."

"Bizim oradaki varlığımız, Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak adadaki varlığına bağlı"

Kıbrıs meselesinde iki devletli siyaseti öne çıkardıklarını anlatan Tatar, "Çünkü bu siyasetle ancak Kıbrıs Türk'ü kendi bağımsızlığını, özgürlüğünü sürdürebilecek. Nihayetinde bir çözüm olacaksa, adil ve sürdürülebilir olabilmesi için mutlak surette Kıbrıslı Türklerin devletinin o anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir. Aksi takdirde Avrupa Birliği içerisinde bizleri bir toplum statüsüne indirgeyecekler ve orada Türkiye'nin garantörlüğünü de tartışmaya açacaklar. Elbette onu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü bizim oradaki varlığımız, güvenliğimiz Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak adadaki varlığına bağlı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten gelen haklarıyla adanın garantörüdür." ifadesini kullandı.

Tatar, kendilerinin çözüm için işbirliği çabalarına rağmen Rum tarafının buna yanaşmadığını, Türkiye ile işbirliği içerisinde siyasetlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tatar, "Geri adımı attığınız noktada burada bizleri tehlikeler bekler. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimiz koruyarak yeni siyasetimizi sonuna kadar sürdürüp KKTC'yi güçlendirip kendi insanımıza refah ve mutluluk vermek, ana vatanla çalışmak durumunda olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyorum." dedi.

"O adalarda ne varsa bizde fazlası var"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de KKTC'nin turizmde bir marka haline gelmesi için Türkiye'yle yürütülen çalışmalara işaret etti.

Ülke olarak yıllar boyunca uluslararası alanda çeşitli engellerle mücadele ettiklerini belirten Üstel, izolasyonlar, uçuş ambargoları diğer olumsuzluklara karşın mücadeleden vazgeçmediklerini söyledi.

KKTC ile ilgili yıllar içinde oluşan "gazino adası" algısının ötesine geçmek istediklerini dile getiren Üstel, "Artık zenginliklerimizi göstermenin zamanıdır. Bugün Yunan Adaları dünya çapında bir tanıtım ve turizm etkisi yaratıyorsa biz gönül rahatlığıyla şunu ifade edebiliriz. O adalarda ne varsa bizde fazlası var. Denizlerimiz pırıl pırıl, doğamız canlı, tarihimiz derin, insanımız içten. Geçmişin izleriyle yoğrulmuş bir coğrafyadaki zenginliği dünya ile paylaşmaktan yanayız." diye konuştu.

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da projeye destekleri için Türkiye'ye teşekkür ederek, tüm Türkiye'yi KKTC'nin güzelliklerini yaşamak için adaya beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi ve Kuzey Kıbrıs halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve davetliler de katıldı.

Her iki ülkenin bakanlıklarının işbirliğiyle başlatılan "Ada Kıbrıs" markası ile Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelini yurt içinde ve yurt dışında tanıtılacak. Proje kapsamında, adanın deniz, kum, güneş, tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel zenginlikleri, modern ve dinamik bir yaklaşımla dünya genelinde tanıtılacak.