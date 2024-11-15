KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılını kutladı.
Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratik Sol Parti'nin kurucusu Bülent Ecevit'in önderliğinde gerçekleştirilen 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın ardından 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yılı kutlu olsun. Kardeş Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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