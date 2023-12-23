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KLÜ GADOM 2023 İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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KLÜ GADOM 2023 İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi'nde Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (GADOM) tarafından 2023 yılı izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda devam eden projeler, değerlendirme aşamasındaki projeler, yapılan çalışmalar ve gıda değer zincirindeki işletmelerin teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye yönelik yaklaşımlar ele alındı.

KLÜ GADOM 2023 İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
23.12.2023 - 15:35,
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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (GADOM) 2023 yılı izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, başkanlığında rektörlük binasında düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Prof. Dr. Nurettin Aka, GADOM Müdürü öğretim üyesi Bora Aslan ve GADOM personelinin katıldı.

Toplantıda devam eden projeler, değerlendirme aşamasındaki projeler, 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar, üst politika belgelerinin analiz raporu, gıda değer zincirinde yer alan işletmelerin teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye yönelik yaklaşımları anket raporu gibi konular görüşüldü.

Şengörür, yaptığı konuşmada üniversitelerinin 2020 yılında "Gıda" odak alanında ihtisaslaştığını söyledi.

Geçen yıl üniversite bünyesinde Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GADOM) kurulduğunu ifade eden Şengörür, üniversite olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Bülent Şengörür, Kırklareli, Rektör, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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