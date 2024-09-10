HDP'li 5 Eski Milletvekili Yargılanıyor - Son Dakika
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HDP'li 5 Eski Milletvekili Yargılanıyor

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin HDP milletvekillerinin yargılanması devam ediyor. 5 eski HDP milletvekili hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası isteniyor.

10.09.2024 17:51
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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüda Kaya ile avukatı video konferans aracılığıyla katılırken, sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra bugün dinlenilmesi beklenen bazı tanıkların hazır olmadığını bildirdi.

Gelen belgelere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dinlenmeyen tanıkların beyanlarının beklenilmesini talep etti.

Söz alan sanık Kaya, dosyaya gelen HTS raporlarının kendisinin suçsuz olduğunun kanıtı olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sosyal yaşamında ve siyasi hayatında hiçbir zaman şiddeti savunmadığını öne süren Kaya, "Yaşamım boyunca ortaya koyduğum duruşum, yazılarım bunun ispatıdır. Bu dava siyasallaştırılmış bir intikam davasına dönüştürülmüştür." diye konuştu.

Sanık Paylan'ın avukatı da söz alarak müvekkili hakkındaki yakalama ve tutuklama kararının kaldırılmasını talep etti.

Pekgözegü'nün avukatı ise müvekkilinin savunması alınmadan derhal beraat kararı verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kaya hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde terör örgütü PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca, halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 ildeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği belirtilen iddianamede, ayrıca çok sayıda yaralama, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, Türk bayrağını yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği bildirildi.

İddianamede, olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları öne sürüldü.

Sanıklar, Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme ile devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HDP'li 5 Eski Milletvekili Yargılanıyor - Son Dakika

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