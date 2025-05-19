Kocaeli\'de 19 Mayıs Coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda sona erdi.

Korteje katılanlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde ellerinde bayraklar ve meşalelerle rota boyunca yürüyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yürüyüşün ardından korteje katılanlar, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen diğer etkinliklere ve konsere katıldı.

Yürüyüşe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, lise ve üniversite öğrencileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.