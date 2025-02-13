Kocaeli'de 5 Bin Konut Yenilenecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de devam eden kentsel dönüşüm projelerini artırarak, bu yıl 5 bin konutu yenilemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirtti.

Kurum, ziyarete ilişkin fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kocaeli'de devam eden kentsel dönüşüm projelerimizi artırarak, bu yıl 5 bin konutumuzu yenilemeyi hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek yapacaklarımızı ele aldık. Yerel yönetimlerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."