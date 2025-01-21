Kocaeli'de Atık Su Arıtımı Rekoru - Son Dakika
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Kocaeli'de Atık Su Arıtımı Rekoru

Kocaeli\'de Atık Su Arıtımı Rekoru

Kocaeli, 2024'te 172,7 milyon metreküp atık suyun arıtımını gerçekleştirdi. İSU örnek projelerle doğayı koruyor.

21.01.2025 12:19
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği 23 atık su arıtma tesisinde geçen yıl 172,7 milyon metreküp atık su arıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda artan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile deniz sıcaklığının artması, atık suların azot ve fosfor ayrımı yapılmadan denize bırakılmasının, Marmara Denizi'ni tehdit ettiği belirtildi.

İSU Genel Müdürlüğünün, bölgenin su kaynaklarını en verimli şekilde kullanma, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirme ve bir damla atık suyu dahi arıtmadan denize bırakmama hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, " Türkiye'de örnek bir kurum olan İSU Genel Müdürlüğü, yıllar önce devreye aldığı yüzde 100 atık su arıtma tesisleri ile evsel atık suların tamamını arıtıyor ve doğaya temiz bir şekilde deşarj ediyor. Marmara Denizi'nin korunması açısından bu hassasiyet, bölgedeki diğer şehirler için de önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İSU'nun şehir merkezinden kırsal alanlara kadar her noktada kenti kanalizasyon altyapı ağlarıyla işleyerek, atık su arıtma tesisleri inşa ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 adet atık su arıtma tesisi ile şehirde bir damla suyu arıtmadan doğaya bırakmayan İSU Genel Müdürlüğü, yüzde 73 oranında ileri biyolojik ve yüzde 100 yüz biyolojik atık su arıtma gerçekleştiriyor. İleri biyolojik arıtma yapılmayan mevcut atık su arıtma tesislerinde, yatırım planı kapsamında yapılacak çalışmalar ile ileri biyolojik seviyesine çıkarılarak Türkiye'de ilk yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan Büyükşehir Belediyesi olacak. İSU Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Kocaeli genelinde 172,7 milyon metreküp atık su arıttı. Arıtılan atık suların 17 milyon 184 bin 704 metreküpü sanayi tesisleri ve yeşil alanların sulanmasında geri kazanım suyu olarak kullanılarak içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltıldı. Geri kalan kısmı da arıtılarak deniz ile alıcı ortamlara deşarj edildi. Arıtılan atık sulardan çıkan 101 bin ton çamur da bertaraf edildi."

Kaynak: AA

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