Kocaeli'de Başarılı Öğrencilere Ödül - Son Dakika
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Kocaeli'de Başarılı Öğrencilere Ödül

Kocaeli\'de Başarılı Öğrencilere Ödül
25.07.2025 14:38
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YKS ve LGS'de dereceye giren 26 öğrenci ödüllendirildi, Vali Aktaş başarıları kutladı.

Kocaeli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren 26 öğrenci ödüllendirildi.

Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali İlhami Aktaş, sınavlarda dereceye giren öğrencileri kutlayarak, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilerin başarılı olmasında emeği olan ailelere ve öğretmenlere teşekkür eden Aktaş, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Aktaş, sınavlarda başarı gösteren öğrencilere ödüllerini verdi. Törene Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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